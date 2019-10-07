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Espreso.tvОбществоГончарук назвал 4 приоритета своего правительства

Гончарук назвал 4 приоритета своего правительства


фото: https://www.kmu.gov.ua
Премьер-минстр Украины Алексей Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности Кабинета министров
Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявляет пресс-служба правительства.
 
Алексей Гончарук обратил внимание делегации Латвии на 4 приоритета украинского правительства. Среди них: приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.
"В планах правительства на ближайшие 5 лет восстановить 24 тыс. км дорог и построить 5 морских портов и 15 аэропортов", - сказал Гончарук.
 
Он добавил, что для украинской власти важна также реформа судебной системы
.
В свою очередь Ринкевичс сообщил, что Латвия останется партнером Украины в европейской интеграции.
Кроме этого, господин Ринкевичс заверил, что Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, которые находились в плену в Российской Федерации.
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