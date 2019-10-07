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Espreso.tvОбществоГермания боится нового миграционного кризиса

Германия боится нового миграционного кризиса


фото: reuters
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что опасается повторения наплыва беженцев в Евросоюз, который был в 2015 году

Об этом сообщает Bild am Sonntag.

"Нам нужно больше помогать нашим европейским партнерам контролировать внешние границы Евросоюза. Если мы не поможем, то столкнемся с волной беженцев, как это было в 2015 году, а возможно, даже с большим", - заявил министр.

Зеегофер призвал страны ЕС увеличить объемы помощи Турции, которая "проводит большую работу по приему беженцев".

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