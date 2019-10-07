Эспрессо призывает присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины"

8 октября, 2019, 12:32

Акция в поддержку бойцов проводится уже в третий раз и посвящена Дню Защитника Украины, который отмечается 14 октября

Ее главная цель состоит в том, чтобы каждый гражданин поблагодарил военных, добровольцев и волонтеров, которые защищают украинские земли как на Востоке, так и в тылу.

"Почему мы стартуем за неделю до Дня защитника? Чтобы как можно больше украинцев успели поблагодарить своих защитников. 5 лет на восточных границах идет война против русского агрессора и 5 лет наши защитники защищают десятки миллионов украинцев от войны. А что такое война - мы видим, нам показывают разрушенные территории и жертвы, которые мы понесли.

Поэтому мы инициировали эту акцию. Мы призываем украинцев вспомнить наших защитников и поблагодарить в удобный способ. Это может быть как мы предложили (добавив символику с рамкой в профиль в Facebook), это может быть постом благодарности личным, можно записать видео. Лучшие видео мы покажем в эфире. В конце концов - это можно сделать лично - придите и поблагодарите их за то, что они нас защищают. Мы хотели бы на Эспрессо, чтобы, возможно за 5 лет, эти дни перед Днем покровы, были украинскими днях благодарности, когда украинцы благодарят своих защитников", - говорит директор по маркетингу телеканала "Эспрессо" Николай Типусяк.

Присоединиться к акции очень просто: до 14 октября необходимо написать пост благодарности или записать видео с хэштегом # ДякуюЗахисникамУкраины. Также можно украсить свою аватарку в Facebook специальной символикой "Спасибо Защитникам Украины". Пусть все Защитники Украины почувствуют благодарность и уважение тех, кого они защищают!

Мы искренне благодарим наших бойцов за подвиг, мужество и героизм! Призываем всех Украинских присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины".