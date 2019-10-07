Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование и лечение политзаключенного Шура

7 октября, 2019, 18:26

Омбудсмен Верховной Рады по правам человека обратилась к уполномоченному РФ принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения украинца Виктора Шура

Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.

В политзаключенного Виктора Шура ухудшилось состояние здоровья. По информации, которую предоставили омбудсмену родные, в течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее.

"В августе 2018 была аналогичная ситуация - произошло обострение хронических болезней. Ситуация ухудшения состояния здоровья Виктора носит системный характер. Поэтому обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - отметила Денисова.

Виктор Шур был задержан в октябре 2014 года ФБ РФ. В октябре 2015 года - приговорен к 12 годам колонии строгого режима за якобы разведывательную деятельность в Брянской области РФ.