День в зоне ООС: 14 обстрелов, дважды стреляли в Золотом, без потерь

7 октября, 2019, 21:01

В течение текущих суток вооруженные формирования РФ и террористы 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; вблизи Песков - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Майского и вблизи Новолуганского по направлению - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Гладосового - из миномета калибра 82 мм; дважды неподалеку Новгородского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.