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Espreso.tvОбществоБританское издание Independent внесло Киев в лучшие гастрономические направления Европы

Британское издание Independent внесло Киев в лучшие гастрономические направления Европы

Издание советует 8 гастрономических направлений, в частности, город Марсель и регион Прованс (Франция), испанскую Ибицу, горные курорты Италии Курмайор и Альта Бадиа, Киев, Афины (Греция) и Валетту (Мальта)

Об этом говорится в материале Independent .

Издание отмечает, что украинская кухня недооценена.

Британцы вспоминают котлету по-киевски, борщ, вареники и свиные уши и советуют посетить "Канапу" на Андреевском спуске и "Спотыкач" на улице Владимирской. В последнем их поразили, в частности, желто-синие вареники. Кроме того, рекомендуют рестораны грузинской кухни.

"Для соприкосновения удивительного, попробуйте ресторан Spotykach в старой части города, который специализируется на ретро-советской кухне: тарелки с варениками в цвет украинского флага и тюбики космической пищи, наполненные пищей, которую ели космонавты страны в космосе. Есть также ряд замечательных грузинских ресторанов ( больше хлеба и сыра), и хорошая новость состоит в том, что большинство мест являются такими же дешевыми, как и чипсы ", - говорится в материале.

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