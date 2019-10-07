Британское издание Independent внесло Киев в лучшие гастрономические направления Европы

7 октября, 2019, 13:35

Издание советует 8 гастрономических направлений, в частности, город Марсель и регион Прованс (Франция), испанскую Ибицу, горные курорты Италии Курмайор и Альта Бадиа, Киев, Афины (Греция) и Валетту (Мальта)

Об этом говорится в материале Independent .

Издание отмечает, что украинская кухня недооценена.

Британцы вспоминают котлету по-киевски, борщ, вареники и свиные уши и советуют посетить "Канапу" на Андреевском спуске и "Спотыкач" на улице Владимирской. В последнем их поразили, в частности, желто-синие вареники. Кроме того, рекомендуют рестораны грузинской кухни.

"Для соприкосновения удивительного, попробуйте ресторан Spotykach в старой части города, который специализируется на ретро-советской кухне: тарелки с варениками в цвет украинского флага и тюбики космической пищи, наполненные пищей, которую ели космонавты страны в космосе. Есть также ряд замечательных грузинских ресторанов ( больше хлеба и сыра), и хорошая новость состоит в том, что большинство мест являются такими же дешевыми, как и чипсы ", - говорится в материале.