Британское издание Independent внесло Киев в лучшие гастрономические направления Европы
Об этом говорится в материале Independent .
Издание отмечает, что украинская кухня недооценена.
Британцы вспоминают котлету по-киевски, борщ, вареники и свиные уши и советуют посетить "Канапу" на Андреевском спуске и "Спотыкач" на улице Владимирской. В последнем их поразили, в частности, желто-синие вареники. Кроме того, рекомендуют рестораны грузинской кухни.
"Для соприкосновения удивительного, попробуйте ресторан Spotykach в старой части города, который специализируется на ретро-советской кухне: тарелки с варениками в цвет украинского флага и тюбики космической пищи, наполненные пищей, которую ели космонавты страны в космосе. Есть также ряд замечательных грузинских ресторанов ( больше хлеба и сыра), и хорошая новость состоит в том, что большинство мест являются такими же дешевыми, как и чипсы ", - говорится в материале.
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