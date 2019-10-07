Бразильский голкипер, который скормил тело жены собакам, подписал контракт с местным клубом
7 октября, 2019, 20:19
Бразильский "Посос де Кальдас" подписал контракт с бразильцем Бруно Фернандесом - он убил жену и скормил ее тело собакам
Об этом сообщает VEJA.com.
34-летний голкипер Бруно Фернандес, которого в 2010 году арестовала полиция за убийство жены, возвращается в футбол, игрок подписал контракт с клубом из 3-го бразильского дивизиона "Посос де Кальдас".
Экс-игрок "Атлетико Минейро" и "Фламенго" в 2010 году убил собственную жену и скормил ее тело собакам, после чего и был заключен бразильской полицией.
- 7 октября во время гонки в Италии погиб велогонщик Джованни Яннелли, он упал в 100 метрах до финиша.
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