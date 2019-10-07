Авиакатастрофа во Львовской области: полиция назвала возможные версии падения АН-12

7 октября, 2019, 17:51

Ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия - полицейские работают над такими версиями авиакатастрофы на Львовщине

Об этом заявил заместитель начальника следственного управления ГУНП во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко во время брифинга.

"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Туречину через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям" Рено ". В тот самый день, когда произошла катастрофа, было открыто уголовное производство, досудебное расследование в котором проводят работники следственного управления полиции Львовщины. Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой же исець самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа ", - отметил Кумечко .

По факту было открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.