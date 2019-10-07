Авиакатастрофа во Львовской области: полиция назвала возможные версии падения АН-12
7 октября, 2019, 17:51
Ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия - полицейские работают над такими версиями авиакатастрофы на Львовщине
Об этом заявил заместитель начальника следственного управления ГУНП во Львовской области полковник полиции Андрей Кумечко во время брифинга.
"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Туречину через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям" Рено ". В тот самый день, когда произошла катастрофа, было открыто уголовное производство, досудебное расследование в котором проводят работники следственного управления полиции Львовщины. Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Полицейские изъяли бортовой же исець самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа ", - отметил Кумечко .
По факту было открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.
- Напомним, 4 октября в 07:10 в Службу спасения поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет АН-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
- Вследствие аварийной посадки погибли пять человек.
- В медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших
- СМИ сообщили , что самолет замечали в связях с контрабандой, а причины его визита во Львов непонятные
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