Израиль готовится к историческому перемирию со странами Персидского залива
Об этом он написал в Twitter, передает Еспресо.TV.
"В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу о подписании договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Этот исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать сотрудничеству между гражданскими к подписанию мирных соглашений", - заявил он.
По словам Каца, он представил соответствующую программу министрам иностранных дел арабских стран и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту во время последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רה"מ, יוזמה מדינית לחתימת "הסכמי אי לוחמה" עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שת"פ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באו"ם הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN- ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) 6 октября 2019 г.
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