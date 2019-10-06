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Espreso.tvМирИзраиль готовится к историческому перемирию со странами Персидского залива

Израиль готовится к историческому перемирию со странами Персидского залива

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил информацию, которая появилась в СМИ, о том, что Иерусалим выступил с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива

Об этом он написал в Twitter, передает Еспресо.TV.

"В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу о подписании договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Этот исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать сотрудничеству между гражданскими к подписанию мирных соглашений", - заявил он.

По словам Каца, он представил соответствующую программу министрам иностранных дел арабских стран и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту во время последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 

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