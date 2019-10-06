Во время протестов в Ираке уже погибли 94 человека. МИД просит украинцев не посещать эту страну

6 октября, 2019, 10:54

Количество погибших участников общенациональных демонстраций в Ираке возросло до 94 человек, более 4 тыс. пострадали

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Reuters.

Есть случаи, когда огонь по демонстрантам ведут полицейские снайперы.

О фактах кровопролития сообщается из разных городов страны.

Нынешнее противостояние журналисты называют самым тяжелым со времен подавления два года назад вооруженного сопротивления участников террористической организации "Исламское государство".

Поэтому гражданам Украины рекомендуют в МИД воздержаться от поездок в Республику Ирак.

"В связи с массовым антиправительственными протестами в столице Республики Ирак - городе Багдад и существенным ухудшением ситуации в стране, а также неспособностью иракских правоохранительных органов обеспечить надлежащую защиту на территории Ирака иностранных граждан, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины, которые планируют посетить эту страну, воздержаться от поездок в Ирак без крайней необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть его территорию", - говорится в сообщении.

Также в МИД рекомендуют при отсутствии возможности безопасно выехать из страны, не оставлять мест проживания и отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Ирака, рекомендуем гражданам Украины обращаться в посольство Украины в Ираке", - подчеркну дипломаты.