В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией

6 октября, 2019, 17:48

В Минске состоялся митинг, участники которого протестовали против интеграции Беларуси с Россией

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В столице Беларуси Минске на площади Свободы состоялся "митинг за независимость", участники которого протестуют против возможной интеграции с Россией.

Митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Принять участие в мероприятии пришли около 100 человек.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.