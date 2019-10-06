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Espreso.tvМирВ Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией

В Минске прошла акция против интеграции Беларуси с Россией


фото: radiosvoboda.org
В Минске состоялся митинг, участники которого протестовали против интеграции Беларуси с Россией

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В столице Беларуси Минске на площади Свободы состоялся "митинг за независимость", участники которого протестуют против возможной интеграции с Россией.

Митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. Принять участие в мероприятии пришли около 100 человек.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран.

  • Напомним, российское издание "Коммерсантъ" сообщило со ссылкой на полученную программу экономической интеграции РФ и Беларуси, что две страны планируют создать конфедерацию до 2022 года .
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