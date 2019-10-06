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Espreso.tvМирВ Москве назвали "теоретически возможной" встречу Путина и Трампа на АТЭС

В Москве назвали "теоретически возможной" встречу Путина и Трампа на АТЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал теоретически возможной встречу Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом во время проведения ближайшей встрече стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российский Интерфакс.

Однако "практически никаких движений" в этом направлении нет, добавил чиновник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что "пока ничего конкретного по этому поводу нет".

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