В Киеве внедорожник насмерть сбил на пешеходном переходе мужчину

6 октября, 2019, 22:59

В Шевченковском районе столицы внедорожник сбил насмерть на пешеходном переходе человека

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречко со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.

Удар был такой силы, что тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась только в 100 метрах от тела. Медикам, которые прибыли на автопроисшествии, ничего не оставалось, как констатировать факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, выяснять все подробности ДТП.