В Киеве на проспекте Победы BMW врезалось в электроопору
6 октября, 2019, 22:35
В Шевченковском районе столицы на проспекте Победы автомобиль врезался в электроопору, водитель госпитализирован с травмами
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Шевченковском районе Киева на проспекте Победы в результате ДТП был госпитализирован водитель. Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель BMW, который ехал со стороны центра, не справился с управлением и врезался в электроопору.
Свидетели рассказали, что на перекрестке неизвестный на Porsche "подрезал" BMW и скрылся в неизвестном направлении. На момент столкновения в салоне "немца" находился кроме водителя еще пассажир. Однако водителю не так повезло, как пассажиру, который был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами ног. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит все подробности инцидента.
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