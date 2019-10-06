В Киеве на проспекте Победы BMW врезалось в электроопору

6 октября, 2019, 22:35

В Шевченковском районе столицы на проспекте Победы автомобиль врезался в электроопору, водитель госпитализирован с травмами

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Шевченковском районе Киева на проспекте Победы в результате ДТП был госпитализирован водитель. Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель BMW, который ехал со стороны центра, не справился с управлением и врезался в электроопору.

Свидетели рассказали, что на перекрестке неизвестный на Porsche "подрезал" BMW и скрылся в неизвестном направлении. На момент столкновения в салоне "немца" находился кроме водителя еще пассажир. Однако водителю не так повезло, как пассажиру, который был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами ног. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит все подробности инцидента.