В Калифорнии на празднике пива прогремели три взрыва
6 октября, 2019, 13:11
По меньшей мере три взрыва прогремели неподалеку от места проведения пивного фестиваля "Октоберфест" в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США), близ Лос-Анджелеса
По предварительной версии, причиной стали неполадки с электричеством, передает Еспресо.TV со ссылкой на NBC.
Как следствие, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе двое пожарных.
Сообщается, что за 15-20 минут до взрыва поступило обращение в пожарную службу. Чтобы выяснить, в чем дело, на место выехали четыре спасателя. Когда пожарные осматривали подземное помещение, произошел первый взрыв. За ним последовали еще два.
Huntington Beach Octoberfest 2nd of 3 explosions pic.twitter.com/YbWdR1670O- Kyle (@ kylen1972) 6 октября 2019 г.
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