В Калифорнии на празднике пива прогремели три взрыва

6 октября, 2019, 13:11

По меньшей мере три взрыва прогремели неподалеку от места проведения пивного фестиваля "Октоберфест" в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США), близ Лос-Анджелеса

По предварительной версии, причиной стали неполадки с электричеством, передает Еспресо.TV со ссылкой на NBC.

Как следствие, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе двое пожарных.

Сообщается, что за 15-20 минут до взрыва поступило обращение в пожарную службу. Чтобы выяснить, в чем дело, на место выехали четыре спасателя. Когда пожарные осматривали подземное помещение, произошел первый взрыв. За ним последовали еще два.