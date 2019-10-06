УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 10-го тура чемпионата Украины

6 октября, 2019, 22:11

По итогам 10-го тура чемпионата Украины "Шахтер" сохранил отрыв в 10 очков от ближайших преследователей - "Десны" и "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в 10-м туре победил в гостях "Днепр-1", получил десятую подряд победу в чемпионате Украины и продолжает идти в нынешнем сезоне без потерь.

"Динамо" 6 октября победило "Колос" из Коваливки - 4: 0, в игре, которая отмечена противоречивым судейством, из-за двух удалений и трех назначенных пенальти. Киевляне имеют 20 очков и вместе с "Десной" отстают от "Шахтера" на 10 пунктов.