УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 10-го тура чемпионата Украины
6 октября, 2019, 22:11
По итогам 10-го тура чемпионата Украины "Шахтер" сохранил отрыв в 10 очков от ближайших преследователей - "Десны" и "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в 10-м туре победил в гостях "Днепр-1", получил десятую подряд победу в чемпионате Украины и продолжает идти в нынешнем сезоне без потерь.
"Динамо" 6 октября победило "Колос" из Коваливки - 4: 0, в игре, которая отмечена противоречивым судейством, из-за двух удалений и трех назначенных пенальти. Киевляне имеют 20 очков и вместе с "Десной" отстают от "Шахтера" на 10 пунктов.
- 6 октября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях победил "Днепр-1" и получил десятую подряд победу в турнире.
- Кроме того, "Динамо" победило "Колос" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти.
- В то же время, "Александрия" на своем поле победила "Карпаты" и осталась на расстоянии в 1 очко от "Десны" и "Динамо".
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