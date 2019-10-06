Умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октября, 2019, 17:15

5 октября на 34-м году жизни скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина

О смерти актрисы сообщила актриса Римма Зюбина в facebook.

"Мариночка, которая пришла в этот мир для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, Жить! Это глаза Марины, открытые всему миру, эта незабываемая улыбка и веселый смех ... Светлая память тебе, светлая девочка", - написала Зюбина.

Официальная причина смерти Марины Куклиной пока не сообщается. В сети была информация о том, что в прошлом году она проходила курс лечения от рака.

Марина Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2007 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. За свою карьеру мая снялась в более 40 украинских фильмах и сериалах.

У Марины Куклиной остались муж, режиссер Андрей Май и маленький сын.