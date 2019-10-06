Украина способна осуществить "квантовый скачок" в перевооружении, - Бадрак

6 октября, 2019, 11:51

Объединенная группа экспертов Национального института стратегических исследований и Украинского института исследований безопасности с участием некоторых структур Национальной академии наук Украины пришла к выводу, что для Украины есть возможность осуществить оперативный "квантовый скачок" в перевооружении сил обороны - создать "технокластеры", то есть координационную структуру по развитию перспективных оборонных технологий

Об этом в своей статье для Зеркала недели пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак, передает Еспресо.TV .

По его словам, все это не фантастика, а результат предварительного изучения экспертами возможностей создания Украиной асимметричного щита сдерживания российской агрессии.

"Принимая во внимание, что разработки новых высокотехнологичных вооружений ныне почти полностью сосредоточены в частном секторе, а также непримиримость нынешней власти к идее создать министерство оборонной промышленности, для разработки передовых технологий необходимо создать государственный орган, например, Агентство по развитию оборонных технологий. Разумеется, такая структура должна функционировать согласно стратегическому оборонному планированию. Фактически, такой орган по принципу американской DARPA должен формулировать, что нужно силам обороны и как это сделать. И координировать работу государственно-частных консорциумов, в которых могут участвовать государственные исследовательские институты, частные предприятия, структуры НАНУ, университеты и, при необходимости, частные компании, в том числе иностранных государств, - отмечает Бадрак. - Эксперты рассмотрели две логические версии создания такого агентства - как отдельного, в подчинении Кабинета Министров Украины (по принципу ГКАУ), так и в подчинении Минобороны. Второй подход представляется лучшим, поскольку в этом случае министр обороны как член правительства принимает направления развития технологи и и готовит их к утверждению правительством (после чего они приобретают статус "защищенных" госпрограмм, то есть независимых от деления годового госбюджета). Ключевым элементом успеха может стать формирование в рамках работы "технокластеров" нескольких (четырех-пяти) "защищенных" государственных программ ".

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Эксперты при этом считают, что 3-6 млрд грн ежегодно - вполне приемлемая цифра (для сравнения: бюджет американского агентства DARPA 2010 года составил 3 млрд долл.) Особенно, если вспомнить, что речь идет о защите государства и развитии высокотехнологичного сектора экономики.

Автор материала подчеркивает, что в дополнение можно создать и специальный фонд инновационных разработок в сфере безопасности, который можно было бы наполнять различными способами. Во-первых, направлять 30% прибыли спецэкспортеров (вместо перечисления в госбюджет, как сейчас). Во-вторых, использовать средства от приватизации предприятий ОПК. В-третьих, привлекать инвестиции от частных и иностранных инвесторов, которых можно мотивировать возможностью реализовать результаты разработок как в рамках гособоронзаказа, так и на рынках третьих стран.