Участники вече "Остановим капитуляцию!" двинулись под Верховную Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР
6 октября, 2019, 15:37
После завершения вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Независимости многотысячная колонна двинулась под Верховную Раду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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