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Espreso.tvОбществоУчастники вече "Остановим капитуляцию!" двинулись под Верховную Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР

Участники вече "Остановим капитуляцию!" двинулись под Верховную Раду. ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: ukrinform.ua
После завершения вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Независимости многотысячная колонна двинулась под Верховную Раду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

 

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