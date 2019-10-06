Судьба Украины решается не в Минске, не в Москве, не в нормандском формате. Она решается здесь, на Майданах, - Иосиф Зисельс
Об этом заявил общественный деятель, диссидент и правозащитник, представитель инициативной группы "Первого декабря" Иосиф Зисельс на всенародном вече "Остановим капитуляцию", проводившемся 6 октября 2019 г. на Майдане Незалежности в Киеве, передает Еспресо.TV .
"Вспомним 14-й год. Предыдущая власть также начинала с призывов к миру. Они думали, что ключи от мира находятся в их руках. Но это была ошибка. И нынешняя власть начинает с тех же ошибок. Они не хотят следовать за теми процессами, которые мы сделали за последние 5 лет: это международная Антипутинская коалиция. Только ее давление на Путина может привести Украины к настоящему миру, к безопасности и к закреплению нашего суверенитета ", - пояснил Зисельс.
"Если власть сама не видит ошибок, мы должны ей указать на это", - подчеркнул он.
По его словам, сегодняшний Майдан, сегодняшнее вече - это свидетельство того, что власть Зеленского "не замечает ошибок".
"Власть не должна обманывать себя и обманывать нас, потому что судьба Украины решается не в Минске, судьба Украины решается не в Москве, судьба Украины не решается в нормандском формате. Она решается здесь, на площади, и мы это видели уже много раз", - отметил Зисельс.
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