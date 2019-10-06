"Зеленский должен почувствовать, что такое сила нации", - Тягнибок на Майдане Независимости
Об этом передает Еспресо.TV .
"Зеленский должен почувствовать, что такое сила нации. Что такое сила нации должны почувствовать все депутаты от Зеленского", - подчеркнул он.
По словам политика, "величайшим злом" сейчас является даже не "формула Штайнмайера", а закон "Об особом статусе Донбасса", предусматривающий, как отметил Тягнибок, "амнистию для сепаратистов, создание так называемых судов и прокуратуры, народной милиции" на оккупированных территориях, неподконтрольных Украины.
"Этот закон предусматривает бюджет на их финансирование - за счет украинцев", - добавил лидер "Свободы".
Поэтому украинское общество должно "давить на власть", считает Тягнибок.
"Их (команду Зеленского, - ред.) надо гнать прочь. Реакция общества, реакция улицы должна быть максимально агрессивной. Не допустить чтобы парламент принимал эти решения! Эта власть должна выполнять идеи и потребности украинского общества, а не действовать как малороссы, фактически исходя из их каких-то неизвестным договоренностей и их хотелок.
Приглашаем 14 октября, на Покров, прийти еще большим количеством людей. Пойти туда, под Офис президента и заставить их выполнять интересы украинской нации, потому что мы на своей Богом данной земле", - подытожил Тягнибок.
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