"Если президент Зеленский не понимает что он делает, то он не может быть президентом", - профессор Василенко на вече в Киеве

6 октября, 2019, 12:52

Владимир Зеленский, как действующий глава государства, должен действовать не под диктовку Путина и соглашаться на его условия, а заботиться о защите интересов Украины

Об этом известный украинский дипломат, профессор международного права Владимир Василенко заявил на всенародном вече "Остановим капитуляцию!", которое происходит в воскресенье, 6 октября 2019 года, на столичном Майдане Независимости, передает Эспрессо.TV .

"Если президент Зеленский не понимает что он делает, то тогда он не может быть президентом. А если он понимает, что он делает, то тогда он совершает акт государственной измены", - подчеркнул он.

По словам Василенко, после своего избрания на пост президента Зеленский - вместо отказа от навязанных Украине договоренностей - согласовал "невыгодный, позорный мирный план".

Вместо этого команда президента, отметил профессор, пока должна сосредоточиться на разработке и внедрении:

"Стратегии отпора вооруженной агрессии";

"Стратегии укрепления национального единства";

"Стратегии повышения обороноспособности страны";

"Стратегии мобилизации всех ресурсов государства и общества во избежание больших территориальных потерь и избежания унизительного поражения".

"Только при таких условиях Украина выстоит", - подытожил Василенко.

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