Представители власти на следующей неделе посетят расположенные на линии фронта Петровское, Золотое и Станицу Луганскую

6 октября, 2019, 10:15

Об этом сообщает его пресс-служба, информирует Еспресо.TV .

"Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него. Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", - говорится в сообщении Офиса президента Украины.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Они также обсудили строительство моста через Сиверский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.