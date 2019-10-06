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Espreso.tvОбществоПредставители власти на следующей неделе посетят расположенные на линии фронта Петровское, Золотое и Станицу Луганскую

Представители власти на следующей неделе посетят расположенные на линии фронта Петровское, Золотое и Станицу Луганскую

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 5 октября 2019 года, обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск

Об этом сообщает его пресс-служба, информирует Еспресо.TV .

"Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него. Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", - говорится в сообщении Офиса президента Украины.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Они также обсудили строительство моста через Сиверский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

  • Как заявил народный депутат Игорь Лапин, в случае выполнения подразделениями Вооруженных Сил Украины преступного приказа оставить добытые кровью позиции на Донбассе, а также если жители образованной "серой зоны" будут просить о защите от российско-террористических войск, а ОБСЕ не сможет их защитить, тогда свой конституционный долг по защите Родины выполнят воины-добровольцы.

 

 

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