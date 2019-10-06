После завершения вече "Остановим капитуляцию!" многотысячная колонна двинулась на Банковую
6 октября, 2019, 14:38
При этом организаторы акции обратились к людям с просьбой действовать исключительно в рамках закона
Об этом передает Еспресо.TV .
Смотрите здесь:
И здесь:
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке