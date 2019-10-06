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Espreso.tvОбществоПосле завершения вече "Остановим капитуляцию!" многотысячная колонна двинулась на Банковую

После завершения вече "Остановим капитуляцию!" многотысячная колонна двинулась на Банковую

При этом организаторы акции обратились к людям с просьбой действовать исключительно в рамках закона

Об этом передает Еспресо.TV .

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