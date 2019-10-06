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Espreso.tvОбществоНарод знает, что делает, и очень любит Украину - Порошенко о вече "Остановим капитуляцию!"

Народ знает, что делает, и очень любит Украину - Порошенко о вече "Остановим капитуляцию!"


фото: eurosolidarity.org
Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал многотысячное вече "Остановим капитуляцию!" правильной реакцией украинского народа на действия власти

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье, означает, что он знает, что делает, и он очень любит Украину... Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь, это абсолютно правильное решение ", - сказал Порошенко во время вече на Майдане Независимости.

Он подчеркнул, что "формула Штайнмайера" написана в Кремле, а фамилия Штайнмайера к ней "прилеплена", а сам немецкий политик об этом не знал.

"Никто смысла этой формулы не знает, и после того, как события происходят сейчас, и знать не будет. Это чисто российский сценарий", - заявил Порошенко.

Пятый президент Украины также заявил, что разведение войск по всей линии фронта будет ошибочным как с политической, так и с военной точки зрения.

"Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать на всей линии - это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", - сказал Порошенко.

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