ФБР задержало российскую депутата
Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает Еспресо.TV со ссылкой на российские правительственные СМИ.
"Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, представившись, стал ее допрашивать в течение часа", - сказал дипломат.
По его словам, Юмашевой предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение. Депутату якобы задавали "абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы".
Антонов назвал действия ФБР возмутительными, посольство направило ноту протеста в Госдеп.
В чем заключаются претензии ФБР к Юмашевой, не уточняется.
Сама Юмашева воздержалась от обсуждения подробностей допроса, сказав лишь, что проинформировала посла о том, что случилось и теперь этим вопросом занимаются дипломаты.
Справка
34-летняя Юмашева родилась в Башкортостане.
Ранее работала телеведущей.
Читайте также
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
Читайте также
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
-