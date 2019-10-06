ФБР задержало российскую депутата

6 октября, 2019, 08:54

Сотрудник Федерального бюро расследований в течение часа допрашивал депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прибыла в Нью-Йорк на форум "Диалог Форт-Росс"

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает Еспресо.TV со ссылкой на российские правительственные СМИ.

"Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, представившись, стал ее допрашивать в течение часа", - сказал дипломат.

По его словам, Юмашевой предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение. Депутату якобы задавали "абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы".

Антонов назвал действия ФБР возмутительными, посольство направило ноту протеста в Госдеп.

В чем заключаются претензии ФБР к Юмашевой, не уточняется.

Сама Юмашева воздержалась от обсуждения подробностей допроса, сказав лишь, что проинформировала посла о том, что случилось и теперь этим вопросом занимаются дипломаты.

Справка

34-летняя Юмашева родилась в Башкортостане.

Ранее работала телеведущей.