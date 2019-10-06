Этот день в истории: в Техасе сформирована украинская эскадрилья "Летающие казаки"
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour.
Инициатором этого был хорунжий Степан Олек, курсант. В памятной книге выпускников класса 66С указано среди прочего, что украинский Тризуб был гербом в бесчисленных битвах, в обороне западного мира и всего, что является самым дорогим - свободы и воли.
"С глубоким уважением и обязательством к светлым традициям Тризуба носит его класс 66С и готов продолжить оборону тех ценностей, которые и он (Тризуб) оборонял", - отмечали курсанты.
После Вьетнамской войны эскадрилье американских сверхзвуковых самолетов 66С, на две трети укомплектованной студентами украинского происхождения, было разрешено официально называться "Летающими казаками". Бортовым знаком этого подразделения был утвержден трезубец, нарисованный на боевых машинах рядом с шифровкой 66С.
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