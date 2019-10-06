Делегация КНДР заявила о неудаче ядерных переговоров с США

6 октября, 2019, 08:38

Представители делегации Северной Кореи заявили о прекращении ядерных переговоров с Соединенными Штатами вскоре после их возобновления в Швеции в субботу, 5 октября 2019 года

Глава делегации КНДР Ким Мен Гил отметил, что США не оправдали ожиданий Пхеньяна, передает Еспрессо.TV со ссылкой на DW.

"США пробудили ожидания, заявив о таких предложениях как гибкий подход, новые методы и креативные решения, но они очень разочаровали и погасили наш энтузиазм по проведению переговоров, потому что ничего не предложили", - отметил руководитель северокорейской делегации.

Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, на переговорах в Швеции нужно было выполнить большой объем работы, чтобы попытаться выйти из тупика.

В свою очередь американское внешнеполитическое ведомство отрицает якобы неэффективность проводимой вчера встречи.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержания или духа сегодняшней восьмичасовой дискуссии", - заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус в воскресенье, 6 октября.

Представительница Госдепа отметила, что американская сторона представила креативные идеи и провела "хорошие дискуссии" со своими северокорейскими коллегами. По ее данным, стороны обсудили важность более интенсивных контактов для решения спорных вопросов, связанных с северокорейской ядерной проблемой.

В Госдепе признали, что "невозможно за одну субботу преодолеть последствия 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове".

Вашингтон предложил провести через две недели еще одни переговоры в Стокгольме.

Однако, Гил предложил отложить проведение переговоров до декабря.