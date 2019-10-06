5 октября на фронте: с российской стороны - 24 обстрела вблизи 14 городов и поселков, с украинской - раненый и травмированый
Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07 часов утра, 6 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", отмечают украинские военные.
Обстрелы со стороны оккупантов имели место вблизи 14 населенных пунктов:
Павлополь,
Старогнатовка,
Водяное,
Новогнатовка,
Гнутово,
Золотое,
Хутор Вольный,
Новолуганское,
Луганское,
Новозвановка,
Южное,
Майорск,
Катериновка,
Майское.
Как следствие, за минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, а еще один - боевое травмирование.
С начала текущих суток, то есть уже 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня:
неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета.
в районе Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.
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