5 октября на фронте: с российской стороны - 24 обстрела вблизи 14 городов и поселков, с украинской - раненый и травмированый

6 октября, 2019, 07:21

В субботу, 5 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07 часов утра, 6 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", отмечают украинские военные.

Обстрелы со стороны оккупантов имели место вблизи 14 населенных пунктов:

Павлополь,

Старогнатовка,

Водяное,

Новогнатовка,

Гнутово,

Золотое,

Хутор Вольный,

Новолуганское,

Луганское,

Новозвановка,

Южное,

Майорск,

Катериновка,

Майское.

Как следствие, за минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, а еще один - боевое травмирование.

С начала текущих суток, то есть уже 6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня:

неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета.

в районе Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.