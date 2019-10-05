Из-за наркотиков и проституции: в Нидерландах отказываются от названия Голландия

5 октября, 2019, 08:46

В Нидерландах проведут национальный ребрендинг и откажутся от распространенной названия страны - Голландия

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает "Укринформ" .

В правительстве Нидерландов хотят перевести международный фокус с определенных аспектов национальной жизни, с которыми обычно ассоциируется страна, например, ее рекреационная культура наркотиков и район красных фонарей Амстердама.

Такое решение принято в рамках национального ребрендинга, который будет введен в конце 2019 с привлечением бизнеса и туристической индустрии.

В рамках новой стратегии название Нидерланды станет официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в мае 2020 года, и во время Олимпийских игр в Токио.

Голландия - историческая часть Нидерландов, которая сейчас охватывает две провинции страны: Северную и Южную Голландию.