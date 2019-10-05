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Espreso.tvКриминалВо Львове на взятке в $ 10 тыс. сотруднику СБУ задержали предпринимателя

Во Львове на взятке в $ 10 тыс. сотруднику СБУ задержали предпринимателя


фото: facebook
Во Львове во время передачи взятки в $ 10 тыс. сотруднику Службы безопасности Украины задержали предпринимателя

Об этом сообщает прокуратура Киевской области .

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали львовянина, который предлагал неправомерную выгоду суммой $ 10 тыс. заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за отказ от фиксации противоправных действий.

Следствием установлено, что мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий и оказывал услуги уклонения от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличные.

Во время передачи взятки он был задержан на одной из улиц Львова.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, готовится сообщение лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. Одновременно готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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