Во Львове на взятке в $ 10 тыс. сотруднику СБУ задержали предпринимателя

5 октября, 2019, 09:32

Во Львове во время передачи взятки в $ 10 тыс. сотруднику Службы безопасности Украины задержали предпринимателя

Об этом сообщает прокуратура Киевской области .

Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали львовянина, который предлагал неправомерную выгоду суммой $ 10 тыс. заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за отказ от фиксации противоправных действий.

Следствием установлено, что мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий и оказывал услуги уклонения от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличные.

Во время передачи взятки он был задержан на одной из улиц Львова.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, готовится сообщение лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. Одновременно готовится ходатайство об избрании меры пресечения.