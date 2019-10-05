Во Львове на взятке в $ 10 тыс. сотруднику СБУ задержали предпринимателя
Об этом сообщает прокуратура Киевской области .
Сотрудники прокуратуры Киевской области задержали львовянина, который предлагал неправомерную выгоду суммой $ 10 тыс. заместителю руководителя отдела СБУ во Львовской области за отказ от фиксации противоправных действий.
Следствием установлено, что мужчина является владельцем ряда фиктивных предприятий и оказывал услуги уклонения от уплаты налогов, формируя налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличные.
Во время передачи взятки он был задержан на одной из улиц Львова.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, готовится сообщение лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины, то есть в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение. Одновременно готовится ходатайство об избрании меры пресечения.
- Напомним, 12 сентября следователи ГБР разоблачили на взятке в 50 тыс. Грн заместителя начальника одного из отделов областного управления Нацполиции.
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