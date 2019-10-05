В Якутске состоялся пикет в поддержку шамана, который шел выгонять из Кремля Путина
Об этом сообщает Радио Свобода .
Пикетчики выступили против преследования Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.
Как сообщила одна из организаторов мероприятия, активистка и депутат Государственного собрания Якутии Сулустаана Мираан, пикетчики несмотря на холод, стояли с плакатами почти 2 часа. Среди лозунгов были "Я / Мы Шаман" и "Нет карательной медицине».
Участники акции настаивают на том, что в Габышева, согласно конституции, есть право на свободу совести и вероисповедания, а также право на выражение своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране.
"Я рассчитывала, что получится человек 20-30, сегодня холодно и выпал снег. Но главное, у людей сейчас есть большое опасение, они боятся преследования со стороны властей и правоохранительных органов. Как организатор, я считаю акцию успешной, люди шли-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали ", - рассказала Мираан.
Она добавила, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга. Активистка уверена, что столкнется с трудностями при согласовании акции, поскольку чиновники долго выдавали разрешение на проведение пикета, постоянно предлагая ей перенести акцию на окраину города.
В МВД региона изданию заявили, что задержаний на акции не было. По официальным данным ведомства, в пикете приняли участие 45 человек.
- Напомним, 3 октября экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым.
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