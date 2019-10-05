В Якутске состоялся пикет в поддержку шамана, который шел выгонять из Кремля Путина

5 октября, 2019, 12:57

В российском городе Якутск состоялся пикет в поддержку шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять президента России Владимира Путина

Об этом сообщает Радио Свобода .

Пикетчики выступили против преследования Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.

Как сообщила одна из организаторов мероприятия, активистка и депутат Государственного собрания Якутии Сулустаана Мираан, пикетчики несмотря на холод, стояли с плакатами почти 2 часа. Среди лозунгов были "Я / Мы Шаман" и "Нет карательной медицине».

Участники акции настаивают на том, что в Габышева, согласно конституции, есть право на свободу совести и вероисповедания, а также право на выражение своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране.

"Я рассчитывала, что получится человек 20-30, сегодня холодно и выпал снег. Но главное, у людей сейчас есть большое опасение, они боятся преследования со стороны властей и правоохранительных органов. Как организатор, я считаю акцию успешной, люди шли-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали ", - рассказала Мираан.

Она добавила, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга. Активистка уверена, что столкнется с трудностями при согласовании акции, поскольку чиновники долго выдавали разрешение на проведение пикета, постоянно предлагая ей перенести акцию на окраину города.

В МВД региона изданию заявили, что задержаний на акции не было. По официальным данным ведомства, в пикете приняли участие 45 человек.