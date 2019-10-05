В Украине похолодает, местами ожидается мокрый снег и заморозки
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По ее словам, 6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. На Западе ближе к Карпатам возможен мокрый снег. Температура воздуха завтра + 6 + 13, на Юге и Востоке + 12 + 17 градусов.
Понедельник в Украине ожидается преимущественно холодным. На Западе и Севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6 +11 градусов. На Юге, Востоке, в Днепре и районах будет немного теплее, днем +10 + 16 градусов.
Дожди в ночь на 7 октября пройдут на Востоке Украины. Днем в понедельник осадки наиболее вероятны у западных и северных областях, возможен местами мокрый снег.
"Киевляне! В воскресенье будет дождь и около 10 градусов. В понедельник ночью и утром морозный воздух, до -3 градусов, днем +6 +8 градусов. Не промочите ноги, не простудите нос, оденьте шапки, держитесь теплых местечек, уютных котов и своих людей ", - предупредила синоптик.
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