В Украине похолодает, местами ожидается мокрый снег и заморозки

5 октября, 2019, 13:16

В ближайшие дни в Украине заметно похолодает, ожидается мокрый снег и заморозки до минус 3-х градусов

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По ее словам, 6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. На Западе ближе к Карпатам возможен мокрый снег. Температура воздуха завтра + 6 + 13, на Юге и Востоке + 12 + 17 градусов.

Понедельник в Украине ожидается преимущественно холодным. На Западе и Севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6 +11 градусов. На Юге, Востоке, в Днепре и районах будет немного теплее, днем +10 + 16 градусов.

Дожди в ночь на 7 октября пройдут на Востоке Украины. Днем в понедельник осадки наиболее вероятны у западных и северных областях, возможен местами мокрый снег.

"Киевляне! В воскресенье будет дождь и около 10 градусов. В понедельник ночью и утром морозный воздух, до -3 градусов, днем +6 +8 градусов. Не промочите ноги, не простудите нос, оденьте шапки, держитесь теплых местечек, уютных котов и своих людей ", - предупредила синоптик.