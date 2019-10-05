В Киеве авто влетело в отбойник

5 октября, 2019, 07:12

В Печерском районе столицы водитель не справился с управлением и влетел в отбойник

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Печерском районе столицы на Надднепрянском шоссе произошло ДТП по неосторожности водителя. Как удалось узнать Стражам Эспрессо, водитель Volkswagen пытался съехать с шоссе на Дарницкий мост но поздно увидев поворот и, не справившись с управлением, заехал на бардюрний камень. Далее авто стало неуправляемым и вылетело на зеленую полосу, задев правым боком отбойник. В седане, кроме водителя, пассажиров не было. К счастью, данная авария обошлась без пострадавших.