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Espreso.tvКриминалВ Киеве авто влетело в отбойник

В Киеве авто влетело в отбойник

В Печерском районе столицы водитель не справился с управлением и влетел в отбойник

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Печерском районе столицы на Надднепрянском шоссе произошло ДТП по неосторожности водителя. Как удалось узнать Стражам Эспрессо, водитель Volkswagen пытался съехать с шоссе на Дарницкий мост но поздно увидев поворот и, не справившись с управлением, заехал на бардюрний камень. Далее авто стало неуправляемым и вылетело на зеленую полосу, задев правым боком отбойник. В седане, кроме водителя, пассажиров не было. К счастью, данная авария обошлась без пострадавших.

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