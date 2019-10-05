Украина капитулировала, - Пионтковский

5 октября, 2019, 20:50

Подписание "формулы Штайнмайера" украинской властью фиксирует и символизирует согласие на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины"

Такое мнение в интервью Kasparov.ru.висловив российский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас проживает на Западе, передает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос о том, что означает для Киева и для Москвы подписание "формулы Штайнмайера", он напомнил, что 18 сентября, на очередном заседании контактной группы второй президент Украины Леонид Кучма отказался подписать "формулу Штайнмайера", хотя "ему дали инструкцию от администрации президента Владимира Зеленского".

Кучма тогда сказал две фразы: "Хватит с меня Будапештского меморандума", а также: "Если я подпишу, то, когда вернусь в Киеве начнется Майдан".

"Впрочем 1 октября он подписал "формулу Штайнмайера". Видимо, на Зеленского предельно жестко давили (причем не только со стороны Кремля), - считает Пионтковский. - Москва поставила ультиматум: если документ не будет подписан именно в такой форме, как она предлагает, то не будет и никакой встречи в "нормандском формате". А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии. Мы уже видели в прямом эфире ее образцы на встрече с Трампом. Результатом стала последняя фраза Трампа: "Идите к Путину, он поможет вам решить ваши проблемы".

Политолог считает, что этот документ является очень важным для Кремля тем, что подписание "формулы Штайнмайера" новой киевской властью фиксирует и символизирует согласие украинской пациента на "имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины".

"Именно так со дня подписания Минских соглашений я характеризую кремлевский проект "Возвращение Донбасса", издевательски навязываемый Украине как якобы восстановление ее территориальной целостности, - говорит Пионтковский. - При этом "воссоединении", по замыслу Кремля, в ОРДЛО ничего не меняется, там сохраняется абсолютное всевластие российских военных, спецслужб, "добровольцев" и полный политический контроль Москвы. Оккупанты даже своих марионеток время от времени профилактически отстреливают или взрывают, меняя их, как перчатки. И всю эту бандитскую конструкцию Киев должен легитимизировать в украинском правовом поле как часть своего государства. То есть на территории Украины создается абсолютно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Легальный плацдарм будет создан, а дальше делай что хочешь, гуляй по всей Украине".

Эксперт уверен, что Кремль рассчитывает расширить подконтрольные территории:

"А зачем же иначе Путину понадобилась такая основательная конструкция? Оккупанты захватили кроме Крыма достаточно большие куски Донецкой и Луганской областей. Почему бы не поступить с ними так же, как с Крымом, Осетией или Абхазией? Максимум на Западе еще раз выразили бы озабоченность. Но Путину не нужны дополнительные анклавы, которые еще необходимо и экономически обеспечивать. Он стремится к полному контролю над всей Украиной и ее абсолютному подчинениюы".

На вопрос о том, чего ждать дальше, Пионтковский ответил:

"Думаю, что Кучма был прав. Реакция достаточно большого количества патриотически настроенных украинцев будет крайне негативной. Эти люди неизбежно воспримут подписание "формулы Штайнмайера" как сознательный шаг власти на пути капитуляции. Считаю, что в Кремле просчитывают сценарий, при котором возникнет противостояние, угрожающее власти Зеленского. В обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться, уже полномасштабно, для "восстановления порядка и законности в братской стране". Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами. А сам Зеленский рассматривается кураторами проекта "Слуга народа" как, вообще говоря, расходный материал.

Поэтому неудивительно, что Кремль проталкивал "формулу Штайнмайера" с такой маниакальной настойчивостью и нетерпением. Он теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала 1 октября ".