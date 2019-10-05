У "венгров" Закарпатье изымают паспорта, - Москаль

5 октября, 2019, 20:30

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что часто их получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами

Об этом рассказал экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

По его словам, такие новоиспеченные "граждане" нередко совсем не знают венгерского языка.

"Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно говорит на венгерском языке. Второе - или бабушка, или мать были гражданами Венгрии", - пояснил Москаль.

"Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый тяжелый язык в Европе", - отметил он.

Как пояснил бывший глава ОГА, для закарпатцев процедура такая же, однако здесь у официального Будапешта возникли проблемы.

"Сначала Венгрия не знала, что мы коррумпируетм. Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что более половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, живут в Киеве или еще где-то", - рассказал он.

Как отметил Москаль, сейчас их отбирают назад:

"Сегодня полиции дано указание - если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка - документ отбирается".

"Есть такой "Вестник президента Венгрии", потому что принимает в гражданство президент. Делается это тихо, чтобы у человека в Украине не было проблем. Но зато две-три страницы в каждом выпуске - "лишить гражданства такого-то, такого-то..." То есть афишируют на все 100%", - заявил Москаль.

Москаль вспомнил, как, занимая должность главы Закарпатской ОГА, встречался с высокопоставленным венгерским чиновником:

"Министр приехал. Говорит - в селе прописаны 600 человек с гражданством. Пошли в школу, покажите хоть одного ребенка, который учится. Если столько людей, должны быть дети. Никого. Это был большой репортаж на их телевидении".

"Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства", - добавил политик.