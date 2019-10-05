Трамп оспаривал выводы об отравлении Скрипаля, - The Washington Post

5 октября, 2019, 20:10

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора летом 2018 года с тогдашним премьером Великобритании Терезой Мэй выражал сомнения по поводу ее версии о причастности власти РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля

Об этом в субботу, 5 октября 2019 года, написала газета The Washington Post, передает Еспресо.TV.

"Он оспаривал выводы ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", - отмечает издание.

При этом журналисты ссылаются на анонимные источники, объясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудников Белого дома.

"Трамп был абсолютно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников WP.

"Хорошие 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности России, - ред.), а также на ответы Трампа, который заявлял, что он в этом не уверен", - добавил он.

Однако, как сообщалось, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипаля".