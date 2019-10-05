Трамп оспаривал выводы об отравлении Скрипаля, - The Washington Post
Об этом в субботу, 5 октября 2019 года, написала газета The Washington Post, передает Еспресо.TV.
"Он оспаривал выводы ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", - отмечает издание.
При этом журналисты ссылаются на анонимные источники, объясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудников Белого дома.
"Трамп был абсолютно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников WP.
"Хорошие 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности России, - ред.), а также на ответы Трампа, который заявлял, что он в этом не уверен", - добавил он.
Однако, как сообщалось, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипаля".
- Интерес к его разговорам с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского о проведении расследования по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена.
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