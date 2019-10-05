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Espreso.tvОбществоСтало известно, кто заменит Волкера на посту спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, - СМИ

Стало известно, кто заменит Волкера на посту спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, - СМИ


фото: twitter
Новым спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины вместо Курта Волкера может стать Майкл Костив

Об этом сообщает "Зеркало недели" .

По данным издания, сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине. Но после отставки Волкера кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя.

Отмечается, что сейчас продолжаются консультации по этому поводу.

Если для назначения на должность спецпредставителя необходим только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности.

72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он ушел в начале 1980-х.

После отставки с ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 годах занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006-го по 2011-й годы Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Кроме украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.

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