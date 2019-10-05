С начала года админграницу с оккупированным Крымом пересекло 2 млн человек, - Госпогранслужба

5 октября, 2019, 13:33

В течение девяти месяцев 2019 года административную границу с временно оккупированным Крымом пересекло 2 млн человек

Об этом сообщает Государственная пограничная служба .

"В течение девяти месяцев 2019 году в обоих направлениях в трех КПВВ (" Чонгар "," Каланчак "," Чаплинка ") админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан, что на уровне прошлого года", - отметили в Госпогранслужбе.

В то же время, пограничники отметили, что на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины.

По сравнению с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16%, примерно на 400 тыс. человек.