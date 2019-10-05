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Espreso.tvКрым - это УкраинаС начала года админграницу с оккупированным Крымом пересекло 2 млн человек, - Госпогранслужба

С начала года админграницу с оккупированным Крымом пересекло 2 млн человек, - Госпогранслужба


фото: dpsu.gov.ua
В течение девяти месяцев 2019 года административную границу с временно оккупированным Крымом пересекло 2 млн человек

Об этом сообщает Государственная пограничная служба .

"В течение девяти месяцев 2019 году в обоих направлениях в трех КПВВ (" Чонгар "," Каланчак "," Чаплинка ") админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан, что на уровне прошлого года", - отметили в Госпогранслужбе.

В то же время, пограничники отметили, что на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины.

По сравнению с 2015 годом количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилась на 16%, примерно на 400 тыс. человек.

  • 13 сентября лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации в Париже напомнил, что Россия "грубо игнорирует" все резолюции по аннексии Крыма.
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