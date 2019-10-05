Россия выставила еще одно предварительное условие встречи в Нормандском формате

5 октября, 2019, 22:18

В российском МИДе считают, что перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом. В то же время там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулі, - ред.) текста в контактной группе (ТГК, - ред.) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - утверждает Лукашевич.

Представитель страны-агрессора добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет ясна после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".

"Выполнение этих поручений (разведение и подписание "формулы Штайнмайера", - ред.) как раз и открывает путь для нового саммита Нормандской четверки. В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", - подытожил Лукашевич.

Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".