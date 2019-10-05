Россия выставила еще одно предварительное условие встречи в Нормандском формате
Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.
"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулі, - ред.) текста в контактной группе (ТГК, - ред.) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - утверждает Лукашевич.
Представитель страны-агрессора добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет ясна после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".
"Выполнение этих поручений (разведение и подписание "формулы Штайнмайера", - ред.) как раз и открывает путь для нового саммита Нормандской четверки. В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", - подытожил Лукашевич.
Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".
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