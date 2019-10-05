Россия целенаправленно работает над тем, чтобы развалить ЕС, - Фельштинский

5 октября, 2019, 17:17

В российской внешней политике сейчас преобладают две стратегические установки: развал ЕС и ослабление и раскол НАТО

Об этом американский политолог и историк Юрий Фельштинский заявил в беседе с Деловой столицей, передает Еспресо.TV.

"Поэтому Россия поддерживает ультраправые и левые движения, выступающие за выход из ЕС. Эта тенденция сейчас на подъеме. Судя по результатам последних выборов в Европарламент, правые партии серьезно усилили свои позиции. Кремль пытается довести уровень правых партий в Европарламенте до столь серьезного уровня, чтобы они смогли проголосовать за выход своих стран из ЕС", - отметил он.

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По мнению ученого, такой союз правых и левых является "основной опорой Путина в Европе", своеобразным "Пятым Интернационалом, который образует Кремль".

Еще одной угрозой единству ЕС он назвал неустанную эмиграцию русских.

"Благодаря рыночной экономике и открытости границ миллионы российских граждан с российскими паспортами выехали за границу, но продолжают при этом смотреть российское пропагандистское телевидение, занимать абсолютно пропутинскую позицию. С этой тенденцией мы должны жить в ближайшие 10-20 лет. Это большая опасность, которую нельзя недооценивать. По сути речь идет о внедрении российской агентуры в западное сообщество, о создании многомиллионной пятой колонны". - отметил Фельштинский.