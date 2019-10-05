"Слуга народа" хочет провести местные выборы по мажоритарной системе. Всюду, кроме Киева

5 октября, 2019, 16:57

В парламентской фракции "Слуга народа" считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве - по пропорциональной с открытыми списками

Такое мнение высказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Интерфакс-Украина, передает Еспресо.TV .

"На местном (уровне, - ред.) мы хотим мажоритарку, кроме Киева", - сказал Корниенко.

В то же время он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается при доработке Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето.

В "Слуге народа" считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до 4 лет.