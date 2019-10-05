 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Оппозиционная платформа" нашла способ, как заблокировать переход верующих в ПЦУ

"Оппозиционная платформа" нашла способ, как заблокировать переход верующих в ПЦУ

С целью усложнения процесса добровольного перехода религиозных общин нынешней УПЦ Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь" разрабатываются соответствующие законодательные нормы

Об этом на своей странице сообщил бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко и в прошлом директор Национального институтт стратегических исследований, народный депутат от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, информирует Еспресо.TV.

"Речь идет о "внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций", - отмечает он.

"При этом, в последнем проекте (законопроекте, - ред.) четко не определено, что такое "препятствование" и произвольное толкование этой нормы на местах даст еще один рычаг давления на общины и священнослужителей, готовых выйти из единства с Московским Патриархатом", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что мотивы депутатов от ОПЗЖ инициировать такие проекты законов понятны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

5 октября, 2019 суббота

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать