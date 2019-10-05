"Оппозиционная платформа" нашла способ, как заблокировать переход верующих в ПЦУ

5 октября, 2019, 21:32

С целью усложнения процесса добровольного перехода религиозных общин нынешней УПЦ Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь" разрабатываются соответствующие законодательные нормы

Об этом на своей странице сообщил бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко и в прошлом директор Национального институтт стратегических исследований, народный депутат от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, информирует Еспресо.TV.

"Речь идет о "внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций", - отмечает он.

"При этом, в последнем проекте (законопроекте, - ред.) четко не определено, что такое "препятствование" и произвольное толкование этой нормы на местах даст еще один рычаг давления на общины и священнослужителей, готовых выйти из единства с Московским Патриархатом", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что мотивы депутатов от ОПЗЖ инициировать такие проекты законов понятны.