"Оппозиционная платформа" нашла способ, как заблокировать переход верующих в ПЦУ
Об этом на своей странице сообщил бывший заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко и в прошлом директор Национального институтт стратегических исследований, народный депутат от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, информирует Еспресо.TV.
"Речь идет о "внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций", - отмечает он.
"При этом, в последнем проекте (законопроекте, - ред.) четко не определено, что такое "препятствование" и произвольное толкование этой нормы на местах даст еще один рычаг давления на общины и священнослужителей, готовых выйти из единства с Московским Патриархатом", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что мотивы депутатов от ОПЗЖ инициировать такие проекты законов понятны.
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