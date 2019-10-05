"Мальчик в публичном доме". Труханов пошутил о новой власти
5 октября, 2019, 19:16
Одесский городской голова Геннадий Труханов озвучил свое мнение о новой украинской власти во время бизнес-форума 5Т
Выступление мэра обнародовал местный 7 канал, передает Еспресо.TV .
Сперва мэр заявил, что люди ждут от власти чего-то нового, хорошего, эффективных поступков и шагов.
А потом задумался и охарактеризовал работу Владимира Зеленского шуткой:
"Это напоминает поведение мальчика в публичном доме. Все интересно, но что делать - не знаю".
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