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Espreso.tvОбщество"Мальчик в публичном доме". Труханов пошутил о новой власти

"Мальчик в публичном доме". Труханов пошутил о новой власти

Одесский городской голова Геннадий Труханов озвучил свое мнение о новой украинской власти во время бизнес-форума 5Т

Выступление мэра обнародовал местный 7 канал, передает Еспресо.TV .

Сперва мэр заявил, что люди ждут от власти чего-то нового, хорошего, эффективных поступков и шагов.

А потом задумался и охарактеризовал работу Владимира Зеленского шуткой:

"Это напоминает поведение мальчика в публичном доме. Все интересно, но что делать - не знаю".

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