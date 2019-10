Принц Гарри подал в суд на таблоиды Тhe Sun и Daily Mirror

5 октября, 2019, 14:51

Британский принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений

Об этом сообщает The Guardian .

1 октября герцог заявил, что будет судиться с Daily Mail и обвинил СМИ в травле его жены Меган, иск подала его жена. В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили подачу иска.

Представитель News Group Newspapers, которая выпускает газету Sun и сейчас закрыт таблоид the News of The World подтвердила, что с компанией будет судиться герцог Сассекский.

Источник в компании Reach, которой принадлежит газета Mirror, сказал Press Association, что там знают о начале тяжбы, но не получили еще сообщения от суда. Оба иска были поданы суд еще 27 сентября.

Guardian предполагает, что Гарри считает, что мог пострадать от незаконных методов сбора информации в начале 2000-х годов. Издание называет его действия "тотальной войной" с британской прессой и считает, что супружеская пара решила жестко изменить позиции и начать отстаивать неприкосновенность частной жизни.

Герцогиня будет судиться с Daily Mail за публикацию фрагментов ее писем отцу, с которым она в ссоре. Комментируя это рассмотрение, Гарри обвинил журналистов в ведении пропагандистской кампании против его жены и добавил, что такое травля разрушает жизни. Он напомнил, что СМИ погубили его мать, принцессу Диану, и теперь выбрали своей жертвой его жену.