Принц Гарри подал в суд на таблоиды Тhe Sun и Daily Mirror
Об этом сообщает The Guardian .
1 октября герцог заявил, что будет судиться с Daily Mail и обвинил СМИ в травле его жены Меган, иск подала его жена. В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили подачу иска.
Представитель News Group Newspapers, которая выпускает газету Sun и сейчас закрыт таблоид the News of The World подтвердила, что с компанией будет судиться герцог Сассекский.
Источник в компании Reach, которой принадлежит газета Mirror, сказал Press Association, что там знают о начале тяжбы, но не получили еще сообщения от суда. Оба иска были поданы суд еще 27 сентября.
Guardian предполагает, что Гарри считает, что мог пострадать от незаконных методов сбора информации в начале 2000-х годов. Издание называет его действия "тотальной войной" с британской прессой и считает, что супружеская пара решила жестко изменить позиции и начать отстаивать неприкосновенность частной жизни.
Герцогиня будет судиться с Daily Mail за публикацию фрагментов ее писем отцу, с которым она в ссоре. Комментируя это рассмотрение, Гарри обвинил журналистов в ведении пропагандистской кампании против его жены и добавил, что такое травля разрушает жизни. Он напомнил, что СМИ погубили его мать, принцессу Диану, и теперь выбрали своей жертвой его жену.
- Напомним, церемония крещения Арчи , сына британского принца Гарри и Меган, состоялась в субботу, 6 июля 2019 года, в частной часовне Виндзорского замка - главной королевской резиденции, неподалеку от которой поселилось супруги.
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