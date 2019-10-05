Правительство останавливает строительство новой больницы и школы в Виннице, - СМИ

5 октября, 2019, 21:10

В адрес Винницкой ОТГ поступили письма из Министерства финансов и Министерства развития территорий с просьбой приостановить использование средств предназначенных на социальные объекты. Аналогичная ситуация происходит и в других регионах страны

Об этом заявил мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Для Винницы в рамках субвенции были предусмотрены около 85 млн грн на новый корпус для больницы скорой помощи и школы в микрорайоне "Подолье".

3 октября во время выездного совещания Винницкий городской голова Сергей Моргунов прокомментировал ситуацию.

"Я как один из членов правления Ассоциации городов Украины могу сказать, что это везде в местном самоуправлении происходит. В первую очередь это в части социально-экономического развития. Правительство (предыдущее правительство Владимира Гройсмана, - ред.) перевело где-то 4,5 млрд грн. Если говорить непосредственно о Виннице, то 50 млн грн было предусмотрено на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи (новый корпус на Киевской, - ред.), 10 млн грн на школу в микрорайоне "Подолье" и около 25 млн грн на само строительство корпуса больницы скорой медицинской помощи. На сегодня эти средства приостановлены. Их нет.

Мы с Ассоциацией городов Украины обращались по решению этого вопроса. Аргументация Министерства финансов следующая - необходимо провести мониторинг всех проектов, на которые предусмотрены эти средства, определить какая их готовность. Если говорить откровенно, то в некоторых территориальных громадах даже нет проектно-сметной документации на проекты, которые они заявляли в части субвенции социально-экономического развития. Но это не касается Винницы. У нас проведены все процедуры, будем ожидать, какое будет принято решение Министерством финансов или новым правительством", - отметил Моргунов.