 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосле деоккупации в ОРДО введут 800 полицейских

После деоккупации в ОРДО введут 800 полицейских

Полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной части Донбасса

Как отмечает областной отдел коммуникации Нацполиции, об этом шла речь во время всеукраинского научно-практического круглого стола по вопросам деоккупации Донбасса, который состоялся в Мариуполе, передает Еспресо.TV .

В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан.

В связи с этим отмечается, что для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

В полиции добавили, что во время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Их примут во внимание во время практических мер по урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

5 октября, 2019 суббота

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать