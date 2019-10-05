После деоккупации в ОРДО введут 800 полицейских
Как отмечает областной отдел коммуникации Нацполиции, об этом шла речь во время всеукраинского научно-практического круглого стола по вопросам деоккупации Донбасса, который состоялся в Мариуполе, передает Еспресо.TV .
В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан.
В связи с этим отмечается, что для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.
В полиции добавили, что во время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Их примут во внимание во время практических мер по урегулированию ситуации на Донбассе.
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