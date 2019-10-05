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Espreso.tvОбществоНа Буковине на двух свадьбах отравились 88 человек

На Буковине на двух свадьбах отравились 88 человек


фото: tvoemisto.tv
Из-за отравления на двух свадьбах в Черновицкой области госпитализированы 88 человек

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане в пгт. Путила.

Кроме того, по состоянию на 7.00 5 октября в инфекционном отделении Сторожинецкой райбольницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 16 человек (из них 4 детей), которые 29 сентября праздновали свадьбу в ресторане в пгт Красноильск.

Осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

 

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