На Буковине на двух свадьбах отравились 88 человек

5 октября, 2019, 11:29

Из-за отравления на двух свадьбах в Черновицкой области госпитализированы 88 человек

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 5 октября в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека (из них 18 детей), 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане в пгт. Путила.

Кроме того, по состоянию на 7.00 5 октября в инфекционном отделении Сторожинецкой райбольницы с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 16 человек (из них 4 детей), которые 29 сентября праздновали свадьбу в ресторане в пгт Красноильск.

Осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.