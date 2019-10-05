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Espreso.tvОбществоМендель объяснит свои поступки на Комитете по свободе слова

Мендель объяснит свои поступки на Комитете по свободе слова


фото: YouTube
Прес-секретарь президента Украины Юлия Мендель планирует принять участие в заседании Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, чтобы встретиться, в частности, с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко

Об этом она заявила BIHUS.info, передает Еспресо.TV.

"Со мной связались из Комитета по вопросам свободы слова, и, насколько я поняла, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни разу не говорил о каких-то извинениях, не намекал на какие-то обиды, а также с другими журналистами. Нужно налаживать взрослый диалог между людьми. Будем определяться на Комитете по вопросам свободы слова. Я приду", - отметила Мендель.

Ее комментарий по данному поводу журналисты смогли получить во время встречи Зеленского с Лукашенко в Житомире.

 

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