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Espreso.tvОбществоМаскировочная сетка длиной 275 м: в Черновцах установили рекорд

Маскировочная сетка длиной 275 м: в Черновцах установили рекорд

В Черновцах сегодня, 5 октября 2019 года, весь день плели маскировочную сетку. Это происходило на площадке перед ОГА

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua.

Представитель Книги рекордов Украины зафиксировал рекорд и Черновцы получили диплом.

Длина маскмаскировочной сетки - 275 метров, общая площадь - 1650 м. кв.

Соорганизатор акции, председатель ОО "Герой-Семья-Украина" Оксана Зубжицкая рассказала, что в их офисе такие сетки плетут весь год.

Она добавила, что в установлении рекорда принимали участие преимущественно студенты и учащиеся, а также волонтеры из других городов Украины.

Сетка двух цветов - белого и хаки. Все команды получили благодарности, а каждый участник - сертификат об участии в рекорде.

Сетку плели весь день. Завершили плетение в 18:00.

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