Маскировочная сетка длиной 275 м: в Черновцах установили рекорд
5 октября, 2019, 21:53
В Черновцах сегодня, 5 октября 2019 года, весь день плели маскировочную сетку. Это происходило на площадке перед ОГА
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua.
Представитель Книги рекордов Украины зафиксировал рекорд и Черновцы получили диплом.
Длина маскмаскировочной сетки - 275 метров, общая площадь - 1650 м. кв.
Соорганизатор акции, председатель ОО "Герой-Семья-Украина" Оксана Зубжицкая рассказала, что в их офисе такие сетки плетут весь год.
Она добавила, что в установлении рекорда принимали участие преимущественно студенты и учащиеся, а также волонтеры из других городов Украины.
Сетка двух цветов - белого и хаки. Все команды получили благодарности, а каждый участник - сертификат об участии в рекорде.
Сетку плели весь день. Завершили плетение в 18:00.
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